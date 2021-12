Entre o temor do desemprego e o medo da amputação

Aos 50 anos, Dionísio Gonçalves de Souza conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada, graças ao sisal. Antes da fábrica de tapetes, passou pela máquina de desfibrar. “Era horrível, mesmo quem não sofreu amputação, já se cortou”, diz.

Renildo Jesus Viana, 38 anos, ainda está na fase da máquina de desfibrar. “Não tem outra coisa para se fazer por aqui”, acredita. Há dez anos opera a máquina recebendo por produção, numa média de R$ 30 por dia de trabalho duro. A mulher cuida da casa e dos três filhos no povoado de Junco.“Quem trabalha na máquina tem muito medo de acidente”, reconhece.

Nas lavouras a contratação é por empreitada, sem garantias trabalhistas. “Se eu adoecer, ou se acontecer um acidente comigo, fico parado e sem receber nada”, diz.



João Almeida Ramos deixou uma vida próspera em Salvador, onde trabalhava com táxis especiais, para voltar à região do sisal. É das sobras de tapetes e de outras partes da planta que não são utilizadas comercialmente que ele vive como artesão há 24 anos. Uma destas partes é a flecha, tronco que nasce depois do quarto corte na planta – comparável ao bambu em resistência e uma barreira intransponível para os cupins. Nas mãos dele, o material se transforma em mesa, abajour e o que der na cabeça.



“A margem de lucro é interessante, poderia ajudar muita gente”, acredita Ramos, se houvesse mais espaço para a comercialização. A produção dos artesãos de Valente dificilmente chega a quem está fora da cidade. “Já tentei sair daqui para vender em Salvador, mas a gente gasta saindo de loja em loja e não compensa”, reclama.





adblock ativo