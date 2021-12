Encostas com esgoto a céu aberto formam nova paisagem no litoral sul

Aguirre Peixoto, do A TARDE

A decadência do cacau está refletida no cenário de degradação das periferias urbanas da região: encostas ocupadas por moradores pobres, com esgotos a céu aberto e problemas constantes no abastecimento de água. No bairro de Zizo, periferia de Itabuna, o esgoto da rua desce pela entrada da casa de Janaína Venância, 27 anos. Ao redor, muito mato sem nenhum cuidado e um difícil acesso mesmo para pedestres – de carro, nem pensar. “É só chover, caem os barracos, a casa enche de água, até o esgoto entra”, reclama Janaína. Sua vizinha, Valdete de Jesus, 70, lamenta a falta de água. “Chega água de oito em oito dias, às vezes de 12 em 12. Quando acaba, a gente sai pedindo aos vizinhos”, conta.



Barragem - A construção de uma barragem no Rio Colônia, localizado no município de Itapé, é uma demanda antiga da prefeitura para resolver os problemas de água. Atualmente, o abastecimento vem do Rio Almada, mas sua vazão não dá conta dos 219 mil habitantes da cidade. “A captação atual é 600 litros por segundo.



Precisamos de mil litros por segundo”, diz o prefeito, Capitão Azevedo (DEM).

