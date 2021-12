Embate começa com a propaganda eleitoral nesta sexta

Os embates entre o prefeito ACM Neto (DEM), que busca a reeleição, e os demais postulantes ao Palácio Thomé de Souza ganham mais força, nesta sexta-feira, 26, com o início da propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV, que vai até o dia 26 de setembro.

Com recursos escassos e tempo de campanha reduzido, os candidatos focaram a gravação dos programas nas ruas da capital e prometem propaganda propositiva, aproveitando o tempo para apresentar projetos.

Os rivais de Neto pretendem atacar o que consideram "os pontos frágeis" da gestão do democrata, mostrar o que fariam de diferente e expor soluções.

A coordenação de campanha do democrata, por outro lado, diz estar preparada para tudo, e afirma que vai mostrar por que ele merece continuar na prefeitura.

Marqueteiro de Neto, Pascoal Gomes diz que os programas de rádio e TV serão "propositivos" e vão mostrar o prefeito pela cidade, falando com as pessoas. "Vamos mostrar o que ele fez, mudou a cidade, elevou a autoestima das pessoas", pontua Gomes.

A propaganda da candidata Alice Portugal (PCdoB) será "construtiva" e pretende apresentar proposições para melhorar a vida das pessoas, segundo o coordenador da campanha, Vicente Neto. "Nessa primeira semana vamos apresentar a candidata e falar das propostas", disse, completando que o lançamento do plano de governo dela será na próxima semana. O programa de Alice abre o horário.

Fábio Nogueira (PSOL) usará os 18 segundos no rádio e na TV para contrapor "a cidade de concreto e cimento e que não cuida das pessoas", segundo Bruno D'Almeida, diretor dos programas dele. Segundo ele, as inserções serão mais exploradas porque as pessoas estão desinteressadas no programa eleitoral. "Vamos convidar as pessoas para as redes sociais e para o aplicativo Fábio 50", disse.

A TARDE procurou a coordenação de campanha da candidata Célia Sacramento (PPL), sem sucesso.

"Verdadeiro" Isidório

O programa do Pastor Sargento Isidório (PDT), que se autointitula "doido", vai mostrar o "verdadeiro" candidato, não apenas o personagem, segundo o coordenador da campanha, Aldo Queiroz, presidente municipal do PDT.

"Vamos mostrar quem de fato ele é, o cuidador, o filho, que vai às comunidades, que trata usuários de drogas na própria casa", disse. A bandeira da campanha é "corrupção zero" e o tema estará nos programas, questionando, entre outros assuntos, a possibilidade de superfaturamento de obras.

Sobre os possíveis ataques que Neto pode sofrer dos rivais, Pascoal Gomes disse que "a primeira coisa que vamos fazer é pedir que se cumpra a lei. Não queremos atacar ninguém, mas não vamos tolerar mentiras".

Os programas vão ao ar das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na TV; e das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, no rádio. Há ainda 140 inserções na programação.

