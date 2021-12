Em votação, Ciro Gomes demonstra otimismo

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, votou em Fortaleza no Ceará, por volta das 9h deste domingo, 7, na sede da Secretaria da Saúde do Estado. Ele chegou acompanhado da mulher Giselle Bezerra e familiares, do candidato à reeleição ao governo do Ceará, Camilo Santana (PT), do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) e do seu irmão e candidato ao Senado pelo Ceará, Cid Gomes (PDT).

Logo na entrada do local da votação, apoiadores aguardavam a chegada do candidato que foi recebido com gritos dizendo: “Brasil, pra frente, Ciro presidente. Após a votação o presidenciável concedeu entrevista coletiva para a imprensa e disse acreditar em uma virada para o segundo turno. “Eu acho que vai dar. O Haddad tá ali no impedimento, mas se me passar a bola, eu faço gol”, brincou.

Quando questionado sobre o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, estar confiante em ganhar a eleição no primeiro turno, ele criticou quem comemora a vitória antes do resultado. “Uma pessoa que já no dia da eleição se considera vitorioso é porque dispensa o votos das pessoas, eu quero voto e peço com humildade o voto de cada brasileiro e brasileira pra ter uma chance de representar os brasileiros decentes, equilibrados, que detestam a intolerância, a falta de respeito as mulheres, aos negros, eu quero portanto unir o Brasil e peço ao povo que me dê uma chance”, destacou. O pedetista falou ainda sobre a recepção calorosa que recebeu no município de Sobral, seu berço político. “Eu sofri ontem talvez a maior emoção da minha vida pública, que já é longa e já me deu emoções extraordinárias. Eu cheguei na minha terra, onde todo mundo me conhece desde pequenininho e fui recebido por uma cidade inteira, foi a coisa mais linda que já vi na minha vida”, relata.

Depois de votar o candidato seguiu para sua residência onde deve acompanhar a apuração dos votos ao lado dos familiares e apoiadores.

Reta final da campanha

Para finalizar a campanha presidencial, Ciro Gomes escolheu as cidades de Fortaleza e Sobral. Na tarde de sábado (6) o político fez uma carreata na capital cearense. Em seguida o pedetista seguiu para o município de Sobral, a cerca de 200 quilômetros da capital, e participou de uma passeata. Após as atividades, Ciro retornou à Fortaleza.

Disputa à Presidência

As últimas pesquisas eleitorais, divulgadas neste sábado 6, mostram que o pedetista cresceu e permanece em terceiro lugar na intenção de voto, atrás de Jair Bolsonaro (PSL) e de Fernando Haddad (PT). Esta é a terceira vez que Ciro Gomes concorre à Presidência. Em 1998, Ciro foi candidato pelo PPS e recebeu 10,97 % dos votos válidos, ano em que Fernando Henrique Cardoso (MDB) foi eleito presidente no primeiro turno. Em 2002, quando Lula venceu a disputa, Ciro também foi candidato pelo PPS e recebeu 11,97 % dos votos válidos.

