Em vídeo, Bolsonaro agradece apoio de Zé Ronaldo: "Estamos juntos"

O candidato a presidência da república, Jair Bolsonaro (PSL), agradeceu por meio de um vídeo, o apoio recebido pelo candidato ao governo da Bahia, Zé Ronaldo (DEM). O anúncio do democrata aconteceu durante um debate realizado por uma emissora de televisão, na última terça-feira, 2, e chocou boa parte do eleitorado, ao citar o nome do capitão reformado como forma de derrotar o Partido dos Trabalhadores (PT), ao invés do candidato da sua própria coligação, Geraldo Alckmin (PSDB).

Na filmagem, Bolsonaro demonstrou gratidão pelo "apoio e a confiança" de Zé Ronaldo e disse que a recíproca é verdadeira. O presidenciável também afirmou que está torcendo pela eleição do democrata ao governo da Bahia, e aproveitou para atacar o PT.

"Devemos dar um ponto final nestes desgovernos do PT, não só na Bahia, como também em todo o Brasil. Ninguém merece gente deste partido, que bagunçou o país, e o mergulhou na mais profunda crise ética, moral e econômica, sonhando em voltar ao poder. Zé Ronaldo, boa sorte, estamos juntos", declarou.

Declaração polêmica

No debate ocorrido no último dia 2, Zé Ronaldo afirmou que seu objetivo era ajudar a combater o PT, e que Bolsonaro representaria o desejo de mudança na Bahia.

"Domingo eu vou votar para derrotar o PT e eu estou vendo no Brasil um desejo de mudança. E esse desejo de mudança na Bahia e no Brasil é Bolsonaro", comentou.

Ele chegou a explicar o motivo de não ter citado Alckmin. "Todos sabem que o candidato da minha coligação é Geraldo Alckmin, mas se eu precisar dos votos de Bolsonaro para derrotar o PT, esses votos serão bem-vindos", disse o candidato.

