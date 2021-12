Em um vídeo divulgado na tarde desta sexta-feira, 24, nas redes sociais, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aparece ao lado da mulher, Patrícia Kundrát, pedindo voto "com amor" e no candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves.

"Gente, essa eleição está com muita falcatrua, muita mentira e discurso de ódio. Eleição tem que ser feita e tratada com amor, não é Fernando, meu amor?", diz Patrícia no vídeo de 40 segundos.

Na sequência, o ex-presidente afirma que sempre fez política com "esperança e amor", sem ataques ou xingamentos. "Temos agora nesta eleição um candidato que também olha o Brasil, olha o futuro, tem alegria e tem esperança. É o nosso candidato e nós vamos votar nele: no Aécio Neves", declara.

Veja o vídeo:

Daiene Cardoso | Estadão Conteúdo Em vídeo ao lado da mulher, FHC pede voto 'com amor'

