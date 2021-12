Em São Caetano, Bruno Reis afirma: "Não tem candidato que trabalhe mais pela favela que eu"

O candidato do DEM à Prefeitura de Savaldor, Bruno Reis, participou de um evento de campanha do vereador Gordinho da Favela no bairro de São Caetano neste domingo, 11. Na ocasião, Bruno, que é vice-prefeito da cidade, falou sobre recursos investidos pela gestão do prefeito ACM Neto na área e prometeu continuidade.

"Não tem nenhum candidato que tenha trabalhado tanto pela favela como eu. O que ACM Neto não resolveu, eu vou trabalhar para resolver. Temos problemas acumulados ao longo de 470 anos. Sabemos que ainda temos muito a fazer, mas temos a convicção de que fizemos uma gestão histórica, que investiu nas áreas mais carentes, que deu dignidade às pessoas", disse.

Bruno falou ainda sobre seu plano de governo que, segundo o mesmo, traz propostas baseadas na sua experiência ao visitar as comunidades da cidade.

"São 22 anos entrando em becos e vielas, subindo as escadarias, vendo as dificuldades de quem mora na favela e trabalhando muito para mudar essa realidade", afirmou.

