Em Salvador, Jair Bolsonaro diz ter 'simpatia' pelo democratas

O pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) disse em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 24, em Salvador, que tem "simpatia" pelo democratas e que teria o maior interesse de conversar com o prefeito Acm Neto (DEM), com vistas às eleições estaduais.

Na Bahia, o DEM anuncia nesta sexta, 25, como pré-candidato o demista José Ronaldo, apoiado pelos tucanos. Na última quarta, uma reunião em Brasília com o pré-candidato tucano Geraldo Alckmin ungiu a candidatura do demista na Bahia, com a oficialização da retirada do nome do deputado João Gualberto (PSDB) da jogada.

"Da minha parte, se quer conversar comigo, tenho o maior interesse de conversar com ele", disse Jair Bolsonaro.

"A única chance de vencer o PT na Bahia é com apoio dos seguidores de Bolsonaro", disse a presidente estadual do PSL, Dayane Pimentel.

adblock ativo