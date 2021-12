Em Salvador, Gleisi Hoffman reafirma candidatura de Lula

Quando se trata da candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República pelo PT nas próximas eleições, não existe plano B para a sigla. "Lula é o nosso candidato", reafirmou a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffman, durante encontro com a Executiva estadual do partido, realizado na manhã desta sexta-feira, 13, no auditório do hotel São Salvador, no Costa Azul.

A passagem de Gleisi pela capital baiana foi marcada, também, pelo convite ao governador Rui Costa (PT) e ao correligionário e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner (PT) para atuarem na organização e estruturação da campanha de Lula no Nordeste. Rui e Wagner devem atuar, de acordo com a senadora, organizando estrategicamente o nome do ex-presidente como candidato a Presidência pelo PT. "A Bahia será o estado organizador e articulador da candidatura de Lula na região Nordeste", frisou.

O objetivo da agremiação é atrair, inicialmente, partidos como PCdoB e PSB. Gleisi contou que conversas estão ocorrendo com retorno positivo por parte das siglas. "Temos conversado com Carlos Siqueira, presidente do PSB, e com alguns governadores". O nome do vice, no entanto, ainda não está definido.

Sobre apoiar a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), ao menos no primeiro turno, não há possibilidade.

Ao ser questionada sobre a exclusão da senadora Lídice da Mata (PSB), da chapa de reeleição de Rui, ela limitou-se a informar que embora já tivesse manifestado apoio publicamente à Lídice, o assunto já foi esclarecido e superado.

O encontro, segundo o presidente estadual da sigla, Everaldo Anunciação, serviu também para "nivelar as informações e reforçar a necessidade de apoio à reeleição do governo Rui e de toda chapa".

Sexta-feira 13

Diversos estados realizaram ato nesta sexta em várias regiões do País, em apoio à candidatura de Lula. Em Salvador, a mobilização ocorreu por volta das 19h, no Largo da Dinha, no Rio Vermelho.

A nova direção da Juventude petista tomou posse ao final da reunião. Trata-se de uma coordenação colegiada que já estreou na mobilização nesta sexta, no Rio Vermelho. O grupo é composto por doze pessoas, entre elas o secretário Mateus Maciel e mais cinco homens e seis mulheres.

adblock ativo