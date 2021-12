Em sabatina, Bruno Reis diz que aulas retornarão gradualmente

O candidato do DEM à prefeitura de Salvador, Bruno Reis, em sabatina ao jornal Folha de São Paulo na manhã de hoje, 13, foi questionado sobre temas como saúde, Carnaval, voltas às aulas, BRT e saúde. Confira.

Voltas às aulas

O candidato afirmou que está avaliando o retorno das aulas de forma gradual e por etapas. Primeiro seria o ensino superior, depois o ensino médio e o ensino fundamental, respectivamente.

"Esperamos anunciar neste mês de outubro o retorno das aulas para o ensino superior", afirmou. "A ideia, por enquanto, é não retornar o ensino infantil, mas quando ocorrer, vai ocorrer com toda a segurança”.

BRT

Bruno defendeu a implementação do BRT na capital e disse que o modal irá resolver “problemas históricos da cidade”.

"Vai atender um universo de 350 mil habitantes, e vai resolver o problema de alagamento da região", disse.

Questionado sobre protestos de entidades ambientais contra a instalação do BRT, o candidato rebateu, afirmando que há uma política de compensação ambiental para a construção do modal.

Carnaval

A decisão sobre a realização do Carnaval, de acordo com o candidato, deve ser tomada em conjunto com as administrações das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Bruno se disse preocupado com uma possível segunda onda de infecção em janeiro do próximo ano.

"Vai depender das condições sanitárias, se não tivermos condições de aglomerações, não vamos fazer. Não dá pra pensar em Carnaval ainda sem termos uma vacina", disse.

Saúde

O candidato prometeu zerar o número de filas para procedimentos especializados de média complexidade em Salvador. Além disso, Bruno disse que irá construir uma maternidade municipal e implementar uma Clínica da Dor, para dores crônicas, com a oferta de cirurgias ortopédicas.

adblock ativo