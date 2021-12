Em primeiro pronunciamento, Dilma reafirma compromissos assumidos na campanha

Eleita presente do Brasil neste domingo, 31, Dilma Rousseff (PT) fez seu primeiro pronunciamento no Hotel Naoum em Brasília (DF). Em 25 minutos de discurso, Dilma, acompanhada pelo vice-presidente eleito Michel Temer (PMDB), pelo presidente do PT, José Eduardo Dutra e outros aliados, reafirmou compromissos assumidos durante campanha presidencial e se emocionou ao fazer um agradecimento especial ao presidente Lula (clique aqui e confira os números detalhados da apuração dos votos).



Logo no começo da fala, Dilma, primeira mulher a se tornar Presidente da República no País, chegou a embargar um pouco a voz ao dizer que seu primeiro compromisso enquanto eleita é honrar as mulheres brasileiras. A petista afirmou que irá trabalhar para que o evento inédito e histórico que foi sua eleição torne-se natural.



“A igualdade de oportunidades para homens e mulheres é um principio essencial da democracia. Gostaria muito que os pais e mães de meninas olhassem hoje nos olhos delas, e lhes dissessem: Sim, a mulher pode!”, ressaltou, para o aplauso dos que acompanhavam o pronunciamento.

>>Confira aqui a íntegra do pronunciamento de Dilma Rousseff

