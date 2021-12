Em nota, José Padilha desmente apoio a Dilma

Diretor do filme "Tropa de Elite 2", o cineasta José Padilha desmentiu nesta terça-feira, 19, que tenha assinado manifesto de apoio a Dilma Rousseff (PT). O documento, que reúne nomes de artistas e intelectuais apoiadores da petista, foi lido na segunda-feira, 18, em evento no Teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro. Artistas como Chico Buarque, Alcione e José Celso Martinez Corrêa participaram do encontro com Dilma.



Em nota divulgada nesta terça, Padilha afirma que não aderiu a candidato algum nesta campanha "pelos motivos explícitos em Tropa de Elite 2". O filme faz duras críticas ao "sistema", incluindo a corrupção na polícia e nos altos cargos políticos.



Leia a nota na íntegra:



Parafraseando o filósofo americano Henry David Thoreau, gostaria de esclarecer que eu não pertenço a nenhum partido, grupo político, agremiação, sindicato ou lista de apoio a candidatos, na qual eu não tenha me inscrito voluntariamente; e que ao contrário do que certos sites e tweets têm afirmado, e do que consta em lista de apoio enviada por um grupo que apóia a candidata do PT para os grandes jornais brasileiros, eu não aderi a candidato algum nesta eleição pelos motivos explícitos em "Tropa de Elite 2". É uma pena que a falta de crítica e de compromisso com a verdade esteja sendo a principal marca dos dois lados desta campanha presidencial. Um desrespeito ao eleitor brasileiro.



José Padilha, diretor de Tropa de Elite 2

