Em meio à confusão, Alckmin faz campanha no centro de Salvador

Em meio a muito "empurra empurra", o candidato à Presidência, Geraldo Alckmin (PSDB), chegou acompanhado do prefeito de Salvador e dos candidatos ao governo do estado, Zé Ronaldo, e do senado, Jutahy Magalhães, ao centro da cidade, nesta-sexta-feira, 21.

Durante o discurso, Alckmin elogiou a gestão de Neto, e disse que Salvador tem o melhor prefeito do Brasil. Ele também afirmou que como ex-médico, iria focar na saúde no país, abrindo mais leitos e dando assistência aos idosos. O candidato também prometeu que iria investir em políticas públicas para jovens, aumentar investimentos, reduzir o desemprego e aumentar os salários.

Alkmin atribuiu o quadro de desemprego às gestões de Lula e Dilma e alfinetou o candidato do PT, Fernando Haddad. "Com todo o respeito, conheço o Haddad da minha região. Como prefeito, ele não conseguiu dar conta da própria cidade, como vai cuidar de todo um país? Não podemos ter um presidente para ter mais problemas".

Também não faltaram críticas direcionadas supostamente à Jair Bolsonaro (PSL). Sem mencionar nomes, ele declarou que o candidato "quer resolver tudo à bala, mas que o tiro foi dado no bolso do contribuinte, anunciando a volta da CPMF". ACM completou o discurso: "não é entre a bala e a faca que vamos resolver o problema do Brasil", e que o determinado candidato "nunca foi nem síndico de prédio".

Sobre a carta divulgada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pedindo uma união contra extremos, Alckmin afirmou que "do alto da sua experiência, o presidente Fernando Henrique colocou muito bem." "Não é com extremismo que iremos resolver os problemas do Brasil, precisamos atuar num esforço conciliador", disse.

