Em entrevista, Otto destaca obras do governo Wagner

O candidato da chapa do governo ao Senado, Otto Alencar (PSD), disse que a oposição não pode criticar a gestão do governador Jaques Wagner (PT) em relação à obras de infraestruturas viárias. "Foi um bom governo, avançou muito. Em relação à construção de estradas, a oposição não tem que falar nada. Não há o que discutir, (a oposição) tem que ficar calada", falou, em entrevista à rádio Metrópole, nesta terça-feira, 12, sugerindo que o petista fez mais pela Bahia nessa área do que os governadores anteriores.

Ele ressaltou que foram construídas ou reformadas, em média, mil quilômetros de estradas por ano. Para mostrar as benfeitorias do PT, Otto Alencar citou a BA-052, conhecida como Estrada do Feijão, que, segundo ele estava destruída e foi requalificada na atual gestão, além das ligações de energia na zona rural baiana e transferência de água do rio São Francisco para cidades como Irecê e Guanambi. O candidato também fez referências as obras do Complexo Viário Dois de Julho, Via Expressa e Viaduto da Narandiba.

"Em mobilidade urbana (Wagner) está fazendo obras que nunca foram feitas. Antes dele, a maioria foi na época do senador (Antônio Carlos Magalhães) e sua (radialista Mário Kertész). Depois disso, ninguém fez nada".

Apesar de considerar o governo petista bom, Otto reconhece que há algumas falhas. "Não fizemos tudo, não dá para fazer tudo. Mas foi eficiente, teve muito acertos e muita dificuldade, como todos", disse durante programação do projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, Metrópole e Aratu.

Ao ser questionado sobre a segurança pública, o candidato disse que esse é um problema do Brasil, citando a situação de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele atribui um possível crescimento da violência à legislação atual. Para ele, é necessário reformar o Código Penal para acabar com o clima de impunidade dos bandidos, que acabam reincidindo no crime.

Otto defendeu que a distribuição de impostos para os estados seja revisada. "Enquanto não fizer a revisão, vai prejudicar muito o Brasil e os gestores não vão oferecer um serviço de qualidade". Ele disse que o valor repassado para os municípios e estados dificulta que prefeitos e governadores façam os investimentos necessários.

Por isso, ele acredita que a reforma tributária é urgente."Sou senador exclusivamente por isso, porque ocupei todos os cargos no Estado e vi a dificuldade que a legislação impõe para os gestores e parece que o Congresso está de olhos fechados para isso. Só me candidatei para ser um senador reformista", disse, alegando que vai lutar pela reforma tributária e política.

Otto é contra a reeleição. Para ele, deveria ocorrer uma eleição única para escolha de vereador a presidente. Neste caso, o mandato seria de cinco anos. "O Brasil não suporta mais eleição de dois em dois anos. Não tem sossego para quem está na gestão. Tem que acabar com isso urgente e ter uma eleição única".

