Em debate, Zé Ronaldo diz que seu objetivo é derrotar o PT

O candidatdo ao governo da Bahia, Zé Ronaldo (DEM), esteve no debate realizado pela TV Bahia nesta terça-feira, 2. Em suas considerações finais, o democrata apresentou suas expectativas ao resultado das eleições. "Domingo eu vou votar para derrotar o PT e eu estou vendo no Brasil um desejo de mudança. E esse desejo de mudança na Bahia e no Brasil é Bolsonaro", comentou.

Zé Ronaldo, que tem como candidato de sua coligação o candidato à presidência Geraldo Alckmin, explicou o motivo de citar Jair Bolsonaro. "Todos sabem que o candidato da minha coligação é Geraldo Alckmin, mas se eu precisar dos votos de Bolsonaro para derrotar o PT, esses votos serão bem-vindos", comentou o candidato.

O democrata comentou também durante o debate que fez carreatas em cidades como Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Itabuna e Ilhéus, e durante a passagem nesses locais, notou a participação dos eleitores do candidato à presidência Jair Bolsonaro.

“Não tenho a menor dúvida de que, se eleito, Bolsonaro terá mais capacidade do que Haddad, pois Haddad não conseguiu ser reeleito como prefeito de São Paulo, ficando em terceiro lugar, perdendo para votos brancos e nulos. É portanto incompetente e não tem condição de ser Presidente da República”, afirmou Zé Ronaldo ao explicar seu apoio ao cadidato do PSL.

O debate

Durante as discussões apresentadas no debate, Zé Ronaldo buscou apresentar indicadores sobre a Bahia e seu posicionamento sobre como vê o governo do candidato à reeleição ao governo, Rui Costa (PT). O democrata iniciou o debate, por meio de sorteio, e solicitou ao petista esclarecimentos sobre segurança pública, por não ter notado este tema na propaganda eleitoral gratuita do partido.

Em resposta, Rui Costa mencionou que este âmbito possui um desafio e que para a resolução, é necessário mudar a lei criminal no Brasil. Ele complementou citando que 6500 novos policiais militares e civis foram contratados.

Dando sequência ao que foi comentado por seu concorrente, Zé Ronaldo pontuou os dados que analisou sobre a Bahia:"A Bahia é o estado mais violento do Brasil, com mais de 7 mil assassinatos. E a realidade é que os policiais nomeados foram contratados para substituir os que foram aposentados e os veículos comprados substituíram os que não têm mais condição de uso. São 550 milhões gastos com propaganda no estado e é por isso que falta dinheiro para abastecer os carros da polícia".

Rui Costa o respondeu, trazendo dados de contratação. "Nós contratamos 6500 policiais e se aposentaram quatro mil policiais. Portanto, temos um saldo positivo de dois mil e quinhentos policiais", reconheceu.

Ao decorrer do debate, Zé Ronaldo também citou sobre a delação premiada do ex-ministro do PT Antônio Palocci, que mencionou que 1 bilhão e 400 milhões foram desviados para a produção da campanha de Dilma e Temer, em 2014. "Tudo que a gente pergunta ao governador, ele foge do assunto. Estou vindo das ruas. Alckmin é anti-PT, Bolsonaro é anti-PT. Eu vou derrotar o PT no domingo", comentou o democrata.

