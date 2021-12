Em debate semelhante a sabatina, presidenciáveis adotam tom ameno e propositivo

No último debate da campanha presidencial, transmitido pela Rede Globo nesta sexta-feira, 29, Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) adotaram tom ameno e se concentraram em propostas de governo. O formato do debate, mais semelhante a uma sabatina, não possibilitou confronto direto entre petista e tucano, mas, em compensação, os presidenciáveis responderam e comentaram questões elaboradas e perguntadas por eleitores indecisos.



De um total de 80 perguntas foram sorteadas 12. Cada uma — feita por eleitores de estados diferentes do Brasil — correspondeu a um tema diferente, como agricultura, saneamento básico, funcionalismo público, saúde e legislação trabalhista. Dilma e Serra puderam responder, replicar e treplicar cada uma das questões e procuraram evitar agressões.

Quando o assunto foi corrupção, Serra chegou a pontuar o classificado por ele como excesso de impunidade no Brasil e, em seguida, defendeu que o exemplo precisa ser dado “de quem vem de cima”. “Quando o chefe do governo, o presidente, o governador ou o prefeito passa a mão na cabeça, o exemplo é péssimo”, disse Serra, se referindo, nas entrelinhas, a todos os escândalos de corrupção que teriam eclodido no governo Lula, como “mensalão” e “aloprados”.



Como resposta, Dilma repetiu fala proferida no debate da Rede Record, quando se referiu ao caso Erenice Guerra — ex-ministra da Casa Civil cujo filho responde a denúncia de tráfico de influência — como “malfeito”. “É importante investigar e punir, doa a quem doer. A Polícia Federal foi um instrumento importante no combate à corrupção. Outro instrumento importante foi a Controladoria Geral da União que investigou o caso dos Sanguessugas”, rebateu, já que esquema teria começado quando Serra era ministro da Saúde.



Divergências – Representantes de projetos políticos diferentes, as perguntas feitas pelos eleitores caminhou para o inevitável: divergências entre petista e tucano. Durante o debate, Dilma ancorou-se em números e feitos do governo Lula, defendeu programas implantados como Minha Casa Minha Vida, Luz Para Todos e o crescimento econômico. Já Serra, que se mostrou mais à vontade ao falar de saneamento e saúde, aproveitou para tecer críticas ao governo federal e prometer melhorias em aspectos que, segundo ele, não andaram, como infraestrutura.



Um dos temas em que cada um defende um posicionamento é segurança pública. Embora ambos tenham concordado que o governo federal precisa agir em conjunto com os estados no combate à violência, Dilma defendeu fortalecimento das políticas Civil e Militar e implantação de polícias comunitárias — que agiriam em ações de monitoramento. Já Serra, que voltou a propor criação do Ministério da Segurança Nacional, afirmou não ser possível combater o crime sem maior controle das fronteiras.



Sobre a alta carga tributária brasileira, Dilma defendeu desoneração da folha de salários, o que Serra afirmou não ser fácil porque “é preciso ter receita”. Enquanto tucano criticou aumento dos impostos no governo Lula e defendeu desoneração de produtos da cesta básica e medicamentos, petista considerou melhor opção redução dos tributos de serviços públicos, como energia elétrica e transporte urbano.



Nas considerações finais, Dilma se disse representante de um projeto político que tem como foco central as pessoas. “Me comprometo a criar um País de oportunidades em que todos terão o direito de ter acesso aos bens materiais da civilização”, disse após afirmar que não estaria magoada com os boatos e calúnias que teriam circulado na internet. Serra preferiu falar da sua biografia e, ao pedir o voto dos eleitores, disse oferecer em troca sua vida. “Proponho uma aliança com vocês, pelo futuro e pelo Brasil”, concluiu.

