Em comício de Pelegrino Lula bate duro no DEM

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu duro no candidato do DEM à Prefeitura de Salvador, ACM Neto, no grande comício da campanha do candidato petista Nelson Pelegrino, realizado na noite desta sexta, 14, na Praça Castro Alves. Referindo-se ao adversário de Pelegrino sempre como "cidadão", Lula usou o episódio de 2005, quando ACM Neto fez um discurso na Câmara dos Deputados ameaçando "bater" no então presidente. "Se esse cidadão, que é candidato contra o Nelson, teve a coragem de dizer, que queria bater no presidente da República, imagine o que ele não vai fazer com um camelô de Salvador", disse Lula para delírio dos militantes do PT e de partidos aliados que assistiam ao comício.

O ex-presidente chamou os adversários do PT na Bahia de "truculentos" e que não gostam do povo, passando uma imagem que a disputa entre DEM e o PT seria uma espécie de luta de classe à baiana. "É preciso tomar cuidado porque em época de eleição a coisa mais importante é o povo pobre. Em eleição, rico não tem nenhum valor. Porque ricos são poucos e tem poucos votos. Quem tem valor é pobre", teorizou, seguindo na sua análise: "Se a gente puder colocar (sic) pobre na bolsa de valores, era a ação que mais crescia em época de eleição". No entendimento do ex-presidente "essa gente" (os integrante do DEM) seria capaz "de falar mal de banqueiro na véspera da eleição, mas depois que ganham vão jantar com o banqueiro e não toma nem um café com o povo pobre da periferia"

Comparação - Com a voz ainda deformada devido ao câncer curado recentemente, Lula teve que se socorrer do governador Jaques Wagner que portava um copo d'água para ele beber quando a voz falhasse. Mesmo assim, fez um discurso de 15 minutos e em diversas oportunidades fea comparações entre Pelegrino e os representantes do chamado grupo carlista. "É importante a gente olhar quem tem uma folha de serviços prestada ao povo de Salvador, quem há 10, 15 anos, estava nas ruas de Salvador brigando por vocês contra a truculência de um governador (referência ao falecido Antonio Carlos Magalhães) que tinha nesse estado. E Nelson nunca faltou em defesa daqueles que estavam sendo vítimas de injustiças", afirmou.

Recomendou a Pelegrino que se for eleito deve dar prioridade aos pobres, pois essa seria a vocação do PT, citando seu próprio caso. "Quando eu era presidente dizia: eu sei de onde vim e sei para onde vou voltar. Eu não vou para Paris, para Nova Iorque, Londres, vou para um apartamento a 600 metros do sindicato onde eu nasci na política. Vou ficar sentindo o cheiro da peãozada que me fez ser presidente da República. E isso você não pode perder. Por mais que você viva momento de dificuldade, nunca aceite conselho de assessor. Saia para rua e vá explicar para o povo a dificuldade que você tem e o povo vai ajudá-lo a resolver essa dificuldade".

Lula disse que "se for convidado" virá à posse de Pelegrino caso ele seja eleito prefeito "para comemorar a derrota dos nossos adversários". Hoje, Lula vai à cidade de Feira de Santana, a 108 quilômetros da capital baiana, para participar de comício, do candidato Zé Neto (PT).

