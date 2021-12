Em clima de pós-campanha, Marta Suplicy desfila de biquini em Itacaré

Itacaré (BA) - A recém-eleita senadora

pelo estado de São Paulo, Marta Suplicy (PT) desfilou nesta quinta-feira, 7, sua boa forma

em trajes de banho pelas areias da praia de Itacarezinho acompanhada do

namorado Márcio Toledo, presidente do Jóquei Clube de São Paulo.







Hospedada no resort Txai, reduto de

celebridades que costumam desembolsar mais de R$ 2 mil por uma diária,

Marta aproveitou seu dolce far niente na semana em que a cúpula do

Partido dos Trabalhadores convocou seu staff para discutir as

estratégias do segundo turno presidencial. Em clima de pós-campanha,

Marta caminhou durante a manhã pela praia, tomou uma ducha de água doce e

depois se recolheu.



A petista obteve 23% dos votos válidos nas urnas e, com isso, conseguiu a segunda vaga ao Senado — a primeira ficou com Aloísyo Nunes (PSDB-SP) que, em uma arrancada inesperada, saiu do terceiro lugar nas pesquisas para o primeiro nas urnas, com 30%. O terceiro mais votado foi o vereador e artista popular Netinho de Paula (PC do B), que conseguiu 21% dos votos válidos.

adblock ativo