Em campanha no RJ, Serra critica escândalos do PT e Dilma se diz emocionada

Tanto José Serra (PSDB) quanto Dilma Rousseff (PT) fizeram campanha, neste domingo, 24, no Rio de Janeiro. Serra, que participou de ato político no início da tarde na praia de Copacabana, fez um discurso cheio de ataques ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. O candidato citou escândalos recentes do governo e disse que há uma "justiça dos companheiros, que é mais lenta". "Precisamos de um governo que tenha caráter, que se traduza na verdade e na honestidade", discursou o tucano.





Já Dilma, que fez carreata na zona oeste da cidade acompanhada pelo presidente Lula, não falou com a imprensa, mas comentou rapidamente que estava emocionada com o ato — a ela percorreu, durante 1 hora e 40 minutos, as ruas de Realengo, Padre Miguel e Bangu. "Foi uma coisa maravilhosa, que é algo que fortalece. Uma energia que sobe e passa pela gente toda. Um final de campanha para cima", disse Dilma, já entrando na van que a levou embora.

