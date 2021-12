Eliana quer chegar ao Senado sem "corpo a corpo" nas ruas

Mesmo reconhecendo que é pouco conhecida pela população, a ministra aposentada Eliana Calmon (PSB), candidata ao Senado, disse nesta quarta-feira, 13, que não vai mais fazer campanha nas ruas. Ela contou que desistiu desse tipo de ação após presenciar duas situações (uma mulher criticando que os políticos só aparecem durante a eleição e outra reclamando da falta de apoio ao irmão que precisaria ser internado para uma cirurgia) durante visita a Feira do Japão, no bairro da Liberdade, no último domingo, 10.

Eliana Calmon afirmou que ficou constrangida, porque considera que as mulheres estão certas. "Não vou mais para a rua, porque isso tem sido uma constante. As pessoas estão desacreditadas dos políticos. E não são apenas as pessoas sofridas e simples. É preciso que façamos esse resgate. E quem pode fazer isso? Quem acredita em cidadania, como eu", afirmou ela, durante entrevista à rádio Metrópole, dentro do projeto Vota Bahia, uma parceria com os grupos A TARDE e Aratu.

Apesar dos constrangimentos, a ministra contou que a campanha fornece uma boa experiência para ela, que tem conhecido o outro lado das cidades. "Já tinha ido várias vezes em Arraial D'Ajuda (distrito de Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia), mas ficava em resort. Como política, me levaram a outra Arraial D'Ajuda, com esgoto a céu aberto, posto de saúde coberto por mato. Esse (Arraial) nunca me monstraram. Foi muito interessante. Estou conhecendo o outro lado das cidades onde vou", disse.

Projetos

Caso eleita, Eliana Calmon pretende defender projetos que estão tramitando no Congresso, mas que ainda não foram aprovados. Uma das suas bandeiras é pela resolução da seca no semiárido baiano. "Isso me chama muita a atenção, é alarmante. Tem que resolver de forma técnica o problema das bacias hídricas no semiárido. Já existe projeto e me engajarei nele", afirmou a candidata.

A ministra aposentada também pretende debater sobre segurança pública. Para ela, a União e o município cruzaram os braços e deixam a responsabilidade com o Estado. "Quando há um incêndio, mandam a tropa (de Segurança Nacional), que apaga o incêndio, mas a gente (o Estado) fica com esse fogo por baixo", criticou, sugerindo que a situação da violência não é resolvida, aumentando a insegurança no País.

A candidata também defende a valorização da Polícia Militar, com cursos de aperfeiçoamento para o efetivo e pagando salários dignos.

Eduardo Campos X Marina Silva

Eliana Calmon nega que haja desentendimentos entre o presidenciável Eduardo Campos (PSB) e Marina Silva (Rede), que forma a chapa como candidata a vice-presidente.

"Existe muito zum zum (que eles não se entendem), mas eles se dão bem. Só existe um ponto de divergência muito sério entre eles, que é a comida. Marina só come sem sal e sem tempero. Eduardo já disse que vai brigar com ela por isso", brincou.

Para ela, Eduardo e Marina se completam. "Marina dar régua e compasso para Eduardo e Eduardo tem liderança no agir como executivo, tem iniciativa. Foi uma junção muito importante", disse.

A candidata também elogia o projeto de governo de Eduardo Campos e avaliou que ele ainda não deslanchou na campanha - aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) - por ser desconhecido.

"Ele é pouco conhecido. É nordestino, que se manteve no Nordeste. Só agora tem visibilidade no sul. O problema de Eduardo é o mesmo de Eliana. Não o conhecem como político, assim como não me conhecem como política", analisou.

adblock ativo