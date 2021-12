Eliana diz que briga de Otto e Gedel é perda de tempo

"Acho isso uma perda de tempo. É para desviar a atenção e não apresentar o que cada candidato tem a dizer. Um verdadeiro jogo de gato e rato". A declaração é de Eliana Calmon, candidata ao senado pelo PSB, na chapa encabeçada por Lídice da Mata, sobre o "bate-boca", via Twitter, entre os candidatos Geddel Vieira Lima (PMDB) e Otto Alencar (PSD), ocorrido ontem, quarta-feira, 30.

Na manhã de hoje, quinta-feira, 31, Eliana Calmon concedeu entrevista a uma rádio. Na entrevista ela também comentou sua posição como "mais rica" entre os candidatos da chapa que integra.

"Eu sou assalariada e fiquei sabendo pela imprensa que sou a candidata mais rica. Isso é uma mentira. Todos sabem! Querem enganar a quem? Isso precisa ser corrigido. Os gastos de campanha, cada um diz o quanto vai gastar. Vocês acreditam no que está declarado no site do TSE?".

Segundo os dados do TSE, Geddel tem um patrimônio atual de R$ 5,9 milhões, Eliana Calmon de 2,7 milhões e Otto Alencar de 2,4 milhões. No ranking dos três candidatos com maior pontuação na corrida para o senado, Eliana, portanto, é a segunda mais rica.

A candidata também comentou temas como segurança pública, saúde, educação, combate à corrupção, dentre outros.

adblock ativo