Eleitores tiveram dificuldades para usar ônibus em Salvador

O sistema de transporte por ônibus foi bastante criticado neste domingo, 26, por eleitores que precisaram se deslocar para as zonas de votação na capital baiana. Segundo a Transalvador, a frota de ônibus nas ruas seria como em dias normais. A educadora física Edna Santos, 33 anos, disse que esperou na avenida Joana Angélica por quase 40 minutos.

"O transporte está muito precário. Hám poucos ônibus na rua. Deveriam aumentar, mas parece que hoje reduziram mais ainda. Está bem pior" ,disse Edna. A TARDE tentou contato com a Transalvador para verificar o volume da frota, sem sucesso.

Na Estação da Lapa, o pedagogo Sandro Carvalho, 42, disse que enfrentou demora também no primeiro turno. "Na primeira votação, eu demorei quase 1 hora pra conseguir pegar o ônibus,contou.

Em Ondina, Vilma Borges, 52, que trabalha como corretora de imóveis, disse que a situação do transporte ontem era "um absurdo". "Hoje, quando deveria ter mais ônibus por causa da eleição, eles continuam demorando. São poucos os que estão nas ruas. Está terrível", reclamou.

Ainda no bairro, a dona de casa Olivânia Silveira, 38, afirmou que estava há 30 minutos esperando o ônibus. "Devido à demora, os pontos estão todos cheios" disse.

Outros transportes

Além do sistema de ônibus, Salvador contou com o funcinamento gratuito do metrô, especialmente para o dia do voto, e dos trens. O jardineiro João Santa Cruz, 46, utilizou o metrô e aprovou. "Achei ótimo e muito rápido. Ainda é confortável e não estava muito cheio", disse João Santa Cruz.

adblock ativo