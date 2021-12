Eleitores são flagrados fazendo boca de urna

A prática da boca de urna, vetada pela justiça eleitoral, foi flagrada pela reportagem de A TARDE na frente do colégio Kléber Pacheco, no bairro de Pernambués, logo nas primeiras horas deste domingo, no início da votação.

Cerca de 100 pessoas, ao longo da rua onde está localizada o colégio, distribuíam planfetos de candidatos à vereador e dos candidatos a prefeito, principalmente de ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT).

Na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), mais de 20 pessoas também faziam boca de urna, mesmo com a polícia no local. Uma das pessoas deu até um panfleto para a equipe de reportagem. Nos Barris, um grupo de 10 fazia a divulgação, entregando panfletos.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, quem for pego fazendo boca de urna esta sujeito a detenção por 6 meses a 1 ano e a multa de quase R$ 16 mil. É vetado também o uso de alto-falante ou de aparelhos de som, a promoção de comícios e carreatas neste domingo.

