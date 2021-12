Eleitores podem consultar doadores antes das eleições

A lista com a identificação dos doadores e fornecedores contratados durante o curso da campanha eleitoral agora pode ser consultada, pela primeira vez, pelos eleitores antes das eleições.

A determinação veio da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, e, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), os dados apresentados pelos candidatos e partidos na primeira prestação de contas parcial podem ser acessados no site do Tribunal (www.tse.jus.br), no seguinte link: www.tse.jus.br/hotSites/pesquisas-eleitorais/prestacao_contas_anos/2012.html. Os dados declarados pelos candidatos estão no formato Excel.

Até a última eleição geral, ocorrida em 2010, os eleitores só tinham acesso à lista de doadores e fornecedores após a realização do pleito, quando da entrega da prestação de contas final dos candidatos.

A lista dos doadores e fornecedores divulgada na sexta-feira, 24, é a declarada pelos candidatos em 2 de agosto, quando encerrou-se o prazo para entrega da primeira prestação de constas parcial. Em 6 de agosto, o TSE divulgou os valores recebidos e gastos pelos candidatos e declarados na referida prestação. Os candidatos têm até 2 de setembro para apresentar a segunda prestação de contas parcial.

