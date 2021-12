Eleitores formam filas em busca de 2ª via do título no TRE

A apenas três dias do encerramento do prazo para solicitação de 2ª via do título de eleitor, uma extensa fila de pessoas se formou, desde as 8h da manhã desta segunda-feira, 20, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). O documento, que se tornou obrigatório para votar nas eleições do próximo dia 3 de outubro, será emitido até a próxima quinta-feira, 23.

De acordo com a assessora de imprensa do TRE-BA, Cezaltina Lélis, em pouco mais de uma hora, mais de 200 pessoas foram atendidas na sede do órgão. "O movimento é surpreendente e a expectativa é de que aumente até a quinta-feira, 23", afirma. Ainda segundo Cezaltina, de agosto até este domingo, 19, mais de 9 mil títulos foram emitidos pelo TRE no estado.

O vigilante Marcos Soderal é um dos eleitores que enfrentaram longa fila para tirar o documento nesta manhã. "Nunca votava com o título, pois perdi há anos, mas agora é obrigatório. Só vim hoje (segunda, 23) porque não tive tempo antes", disse enquanto aguardava na longa fila.

Além da central de atendimento do TRE-BA, que funciona das 8h às 18h no Centro Administrativo da Bahia (CAB), os postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) em Cajazeiras, Barra, Periperi, Comércio e Iguatemi também estão emitindo a segunda via do título. Para utilizar o serviço em uma das cinco unidades e saber o horário de funcionamento dos postos, o eleitor deve agendar o atendimento por meio do telefone 0800-071-5353. Os postos do SAC têm capacidade para emitir 600 títulos por dia, mas o título só é entrega dois dias após a solicitação, ao contrário do que acontece no TRE, que emite o documento na mesma hora.



Documento de identificação - A exigência da apresentação do título e um documento de identificação com foto foi introduzida na Lei das Eleições por meio da Lei 12.034/09. Serão aceitos como documentos de identificação oficial a carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente (identidade funcional), carteira de trabalho ou de habilitação com foto, passaporte e certificado de reservista. Já as certidões de nascimento ou casamento não serão admitidas como prova de identidade.

Quem não estiver com o título e documento com foto em mãos não poderá votar, de acordo com Cezaltina. Neste caso, o eleitor terá que justificar a ausência e pagar multa. O valor depedende de decisão do juiz. Quem não votar e não justificar em três turnos terá o título suspenso.

