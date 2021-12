Eleitores devem prestar atenção às mudanças de seções

Os eleitores baianos devem prestar atenção à mudança provisória de algumas seções de votação devido a reformas realizadas em algumas unidades de votação, o que impede o uso destes locais durante o processo eleitoral.

Em Salvador, uma das modificações acontece na 1ª Zona Eleitoral, da qual faz parte a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro da Graça. Os eleitores terão seus locais de votação remanejados para unidades da universidade localizadas no Vale do Canela (Faculdade de Educação, Faculdade de Administração e Pavilhão de Aulas do Canela - PAC).

Os eleitores que votam na Escola Municipal Casa da Amizade, em Ondina, e na Escola Santa Terezinha, no Largo do Chame-Chame, vinculadas à 1ª Zona, votarão na sede da Associação Atlética da Bahia, na Barra.

A chefe de Cartório da 1ª Zona Eleitoral, Maria das Graças Ramos, afirma que a mudança se dará apenas nas eleições de outubro, já que os locais entraram em reforma este ano.

Interior - Nas cidades do interior da Bahia, as mudanças podem ocorrer por conta de reformas nas unidades e também por causa do número insuficiente de eleitores por seção. Ainda não há prazo fixado para transferência de seções, segundo a Coordenadora de Cadastro Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Elma Teixeira. "O cartório pode fazê-lo a qualquer tempo antes da eleição, inclusive na véspera do pleito, mediante publicação de edital, dependendo da necessidade", explica.

Em Salvador são 20 zonas eleitorais, 4.582 seções e 624 locais de votação. Na Bahia, 205 zonas eleitorais e 33.314 seções, em 417 municípios.

Os eleitores de Salvador podem consultar a tabela com os endereços dos locais de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral (https://www.tre-ba.jus.br). Os eleitores que votam no interior, devem entrar em contato com o cartório eleitoral da respectiva zona.

adblock ativo