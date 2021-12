Eleitores de 50 cidades voltam às urnas neste domingo

Neste domingo, 28, 50 cidades brasileiras conhecerão seus novos prefeitos, que serão eleitos no segundo turno das eleições municipais deste ano. Na Bahia, as cidades de Salvador e Vitória da Conquista saberão quem entre ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) e Guilherme Menezes (PT) e Herzem Gusmão (PMDB), respectivamente, comandarão a gestão municipal da capital e do município do sudoeste baiano.

A realização do segundo turno ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores e onde nenhum candidato tenha alcançado, no primeiro turno, mais do que metade dos votos válidos, disputando, no segundo turno, os candidatos que tenham conseguido a maioria dos votos, de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal.

Na Bahia, além de Salvador e Vitória da Conquista apenas Feira de Santana, dentre todos as outras cidades, poderia disputar a segunda fase por ter o segundo maior colégio eleitoral do Estado, mas o pleito foi decidido em primeiro turno com a eleição de José Ronaldo, do DEM, que venceu com 195.967 votos.

Brasil - No restante do país, dos 5.568 municípios, 83 poderiam ter segundo turno de acordo com a população do município, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Das 26 capitais dos estados brasileiros, 24 delas têm mais de 200 mil eleitores. As únicas que possuem quantidade de eleitores abaixo do determinado para realização da segunda fase da eleição são Palmas, no Tocantins, e Boa Vista, em Roraima.

Com os resultados do dia 7 de outubro, 17 capitais deixaram a definição de quem será o próximo gestor para o dia 28 de outubro. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o segundo turno será entre José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT).

O tucano alcançou 1.884.849 de votos, representando 30,75% do total de votos válidos. Haddad ficou com 1.776317, com 28,98% da preferência do eleitorado. Na última pesquisa Datafolha, o petista abriu vantagem de 17 pontos, com 49% das intenções de voto, contra 32% do adversário.

No Paraná, cinco cidades que terão eleições novamente - Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel - só saberão os nomes dos prefeitos na próxima votação. Em Santa Catarina, as únicas três cidades com mais de 200 mil eleitores também terão o segundo turno - Florianópolis, Blumenau e Joinville.

