Eleitores confiam no jornalismo e rejeitam redes sociais para se informar sobre as eleições

Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que a maior parte do eleitorado brasileiro confia mais no jornalismo e meios de comunicação tradicionais, impresso, rádio e TV, do que na mídia digital e redes sociais. O instituto ouviu eleitores de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Recife nos dias 5 e 6 de outubro.

De acordo com o levantamento, que ouviu 1.092 pessoas em São Paulo, 41% dos paulistas consideram os jornais como o meio mais confiável para se informar, 35% confiam parcialmente neles e 20% apontaram que os meios jornalísticos não podem ser considerados como fontes confiáveis.

Quanto às redes sociais, mídias como Whatsapp e Facebook foram rejeitadas por mais de 70% do eleitorado questionado, com cerca de 7% apontando confiabilidade nas informações disseminadas nas plataformas. A desconfiança do eleitor paulista com o meio digital se expande também para os sites jornalísticos. Segundo o levantamento, 29% dos eleitores confiam neles, 25% afirmam que confiam pouco e 41% que não confiam de forma alguma.

Os índices são semelhantes nas outras três capitais onde o levantamento foi realizado. No Rio De Janeiro, rádio (37%), TV (36%) e jornais (35%) lideram os índices de confiabilidade. Situação parecido com Belo Horizonte onde os mesmos meios aparecem na liderança com 40%, 39% e 37% respectivamente, e Recife, que aponta TV (39%), rádio (38%) e os jornais impressos com 37%. Os índices de desconfiança em relação às redes sociais e meios digitais também seguem o mesmo padrão da capital paulista.

As pesquisas foram feitas pela Folha em parceria com a TV Globo. O Datafolha as registrou nos Tribunais Regionais Eleitorais sob os número SP-08428/2020 em São Paulo, PE-08999/2020 em Recife, MG-09256/2020, em Belo Horizonte e RJ-09140/2020, no Rio.

