Eleitores com necessidades especiais podem mudar de seção

Os eleitores com necessidades especiais já podem pedir transferência para uma seção especial, a fim de ter mais comodidade no dia da votação. Esse ano haverá eleição para eleger prefeitos e vereadores.

Seções especiais são situadas em locais estratégicos: no térreo, com estacionamento próximo, com instalações com rampa de acesso e corrimão.

Além disso, já podem ser solicitados ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE): alteração de dados pessoais, local de votação, mudança de município, 2ª via do título, regularização de títulos cancelados e alistamento eleitoral, obrigatório para maiores de 18 anos.

Em Salvador, os serviços são oferecidos na sede do TRE-BA, localizado no Centro Administrativo, Av. Paralela, no horário das 8h às 18h; e nos postos dos SACs (Barra, Comércio, Cajazeiras e Periperi), e na Casa da Justiça e Cidadania (CJC), no Shopping Baixa dos Sapateiros (ver horário no site do TRE-BA).



Biometria

Quem procurar o serviço da Justiça Eleitoral para qualquer operação já deve ser cadastrado biometricamente. Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado.

Em Salvador e em mais de 300 cidades do interior da Bahia, o cadastramento dos eleitores já está sendo feito com a coleta de dados biométricos.

adblock ativo