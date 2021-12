Eleitor volta às urnas em Vitória da Conquista em meio a futuro incerto

Nunca se viu um ano mais longo que 2016, pelo menos para a política. Com o agravamento da crise econômica, ocorreram manifestações públicas, aprovou-se o impeachment de uma presidente da República eleita, colocou-se na prisão o outrora todo poderoso ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e a enxurrada de implicados em atos de corrupção pela Operação Lava Jato aumentou. Enquanto isso, se formava um exercito de 12 milhões de desempregados.

Eleitores foram às urnas no primeiro turno e disseram “não” ao projeto político do PT, que viu reduzido drasticamente o número de prefeitos eleitos em relação a 2012. Passou de 644 da eleição passada para 256 no primeiro turno desse ano. Pode chegar no máximo a 263 se todos os sete petistas que disputam o segundo turno se elegerem.

Além da redução do peso político, o PT viu desidratar os orçamentos municipais que administra e o número de habitantes que seus prefeitos governam.

Um levantamento do jornal Folha de São Paulo mediu essa perda. Em 2012, com as 644 prefeituras, os petistas administravam receitas de R$ 110,5 bilhões anualmente. Com o resultado desse ano, vão governar municípios cujas receitas somam R$ 15,8 bilhões em 2016.

Em relação à população, em 2012 governava um quantitativo de 38 milhões, em 2016 apenas 6 milhões, um número menor que a população que será governada pelo DEM, partido que muitos consideravam sepultado há alguns anos. As urnas elegeram demistas que administrarão municípios com uma população total de mais de R$ 9 milhões de pessoas, entre as quais Salvador.

Por outro lado, as urnas foram generosas com os partidos aliados do presidente Michel Temer. Das 4.817 cidades onde a eleição foi decidida no primeiro turno, os partidos aliados de Temer elegeram 4.565 prefeitos. A oposição 678 e outros 266 são independentes.

Tendência

O segundo turno ocorre em 57 cidades do país onde 32.986.856 eleitores voltarão às urnas. Dos municípios onde acontece eleição, 18 são capitais de mais 200 mil eleitores em que nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, no dia 2 de outubro. Estão aptos a votar nesse segundo turno, nas capitais, 12.876.898 eleitores.

Nessas 18 capitais, o PSDB concorre em oito, o PMDB em seis e o PT em apenas uma, Recife. Se a legenda petista ganhar, fará dois prefeitos de capitais. Elegeu quatro em 2012, inclusive o da maior cidade brasileira, São Paulo, Fernando Haddad, que não conseguiu se reeleger. Não houve mudanças significativas no cenário político nas últimas semanas a indicar que a onda do voto antipetista e que a tendência ao conservadorismo tenha passado.

Analistas enfatizam que foi justamente a característica das eleições a escolha de candidatos mais “conservadores” ao invés dos ditos “progressistas”.

Um exemplo desse tom é a eleição de prefeito do Rio de Janeiro, onde as pesquisas de intenção de voto apontam a vitória do senador Marcelo Crivella (PRB), ex-bispo da Igreja Universal, sobrinho do bispo Edir Macedo, e a derrota do deputado Marcelo Freixo (PSOL). A conclusão preliminar da campanha no Rio é de que a população carioca teme menos o homem da Universal do que o ativista que chamou o impeachment de golpe, defende o “Fora Temer” e teria apoiado as arruaças dos Black Blocs, cujos militantes se infiltraram nas manifestações pacíficas de rua, iniciadas em 2013 por mudanças na política e no governo. Os tumultos culminaram com a chocante morte de um cinegrafista da TV Bandeirantes, atingido por um rojão.

Incertezas

Diante de tudo que ocorreu, o clima no país ainda é de desconfiança, embora alguns índices econômicos comecem a melhorar. O problema é a incerteza do futuro político em virtude da Operação Lava Jato e a deleção premiada de 50 executivos da Construtora Odebrecht. São dois itens que podem atingir em cheio o governo de Michel Temer e, por consequência, sua tentativa de ordenamento dos gastos públicos, coisa que ministros da Fazenda dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff até tentaram, mas não conseguiram efetivar.

Sintomas da insatisfação do brasileiro aparecem aqui e acolá.

Um dos últimos termômetros foi a pesquisa do “índice de confiança da população” – feita pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, divulgada sexta. As Forças Armadas continuam sendo a instituição em que a população mais confia, com um índice de 59%. Em segundo vem a Igreja Católica, com 57%, ou seja entidades solidamente conservadoras.

A Imprensa Escrita é a quarta colocada, com 37%, e o Ministério Público com 36%. O Judiciário apareceu com apenas 29%, mas os sindicatos são menos confiáveis, com 24%, seguido das redes sociais, onde se trava um estéril debate ideológico, com 23%. Mas ninguém está pior na fita que as instituições políticas: a Presidência da Republica apareceu com magros 11%, seguida do Congresso Nacional com 10% e os partidos políticos com 7%, segurando a lanterninha.

Depois do primeiro turno a classe política tenta criar uma “agenda positiva”. Anuncia uma “reforma política” que tem tudo para, novamente, ser um tiro no pé. Discute apenas temas corporativistas como a cláusula de barreira e o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais.

adblock ativo