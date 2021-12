Eleitor tem até esta quarta para pedir 2ª via do título

Quem está fora do domicílio eleitoral tem até esta quarta-feira, 8, para pedir a emissão da segunda via do título. A solicitação pode ser feita em qualquer cartório eleitoral. Na ocasião, o cidadão deve informar se pretende receber o documento na zona eleitoral de origem ou na que fez o pedido. Já o eleitor que está na cidade onde vota tem até 27 de setembro para solicitar a segunda via do título, ou seja, dez dias antes da eleição, marcada para 7 de outubro.

