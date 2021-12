Eleitor tem até dia 7 para resolver pendências

Quem pretende votar nas próximas eleições de outubro tem até o dia 7 de maio para se alistar ou resolver pendências na Justiça Eleitoral.



Este é o alerta do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que já monta esquema especial para atender à grande demanda nos últimos dias que antecedem o encerramento do prazo em anos eleitorais.



A partir do dia 28 de abril, os servidores passarão prestar serviço extra. "Mesmo com campanhas em rádio e tevê, o eleitor sempre deixa para a última hora", diz a assessoria do órgão.



Até o dia 7 , o eleitor poderá solicitar mudança de local de votação, atualização de dados pessoais por meio de revisão, transferência do seu domicílio eleitoral e, para os que ainda não têm o título, o alistamento eleitoral.



Portador de deficiência



Também será encerrado no dia 7 o prazo para que eleitores com deficiência física, mobilidade reduzida e mais de 60 anos procurem a Justiça Eleitoral para solicitar a votação em "seções especiais", situadas em andares térreos ou dotadas de rampas de acesso e corrimões.



O requerimento das 'seções especiais' pode ser feito nos postos do TRE nos Serviços de Atendimento ao Cidadão (SACs) ou na Central de Atendimento ao Público (CAP), na sede do tribunal. Se o eleitor já fez isso na ultima eleição e continua na mesma seção, não precisa comparecer.

adblock ativo