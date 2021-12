Eleitor tem até 21 de agosto para solicitar voto em trânsito

Os eleitores que não vão estar no domicílio eleitoral de origem no próximo pleito têm até o dia 21 de agosto para solicitar a votação em trânsito. Esta modalidade permite apenas votar no candidato à presidência.

Para se cadastrar nessa habilitação de voto, o eleitor em situação regular deve procurar qualquer posto da Justiça Eleitoral e apresentar documento oficial com foto. Contudo, apenas alguns municípios oferecem este tipo de votação. Com a inscrição, o eleitor fica impossibilitado de votar na seção eleitoral de origem, mas é possível cancelar a habilitação também até o dia 21.

A permissão para votar em trânsito depende ainda da lotação da seção especial. Cada seção de voto em trânsito deve conter entre 50 e 600 eleitores. Caso a seção solicitada não atinja o número mínimo de pessoas ou já tenha atingido o número máximo, a habilitação será cancelada e o eleitor deverá justificar ausência ou votar na sessão de origem.

Na Bahia, as seções especiais vão ocorrer na sede do Tribunal Eleitoral (TRE-BA) em Salvador e nos municípios de Feira de Santana e Vitória da Conquista.

