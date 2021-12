Eleitor morre em fila de votação no Rio Grande do Norte

Um eleitor morreu na manhã deste domingo, 2, em uma fila de votação em Parelhas, no Rio Grande do Norte. De acordo com o G1, José Lira de Souto Filho, 68 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Ele estava acompanhado de familiares quando começou a passar mal. Os parentes disseram que ele sofria com problemas pulmonares. A causa da morte não foi divulgada.

adblock ativo