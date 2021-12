Eleitor desaprova debate e reforça tendência de voto

Se houve uma unanimidade entre as dez pessoas que assistiram juntas ao debate presidencial da Rede Record, no domingo, 25, a pedido de A TARDE, foi a crítica ao formato “engessado” aplicado pelas grandes redes de televisão. Para eles, o modelo favorece a ausência de propostas concretas e deságua em falta de clareza e objetividade dos candidatos sobre o que pretendem para o País.



Como resultado disso, ninguém externou mudança de convicção de voto, mas os três indecisos se mantiveram inclinados a votar na candidata oficial Dilma Rousseff (PT). Sobre a performance dos presidenciáveis, a avaliação dos eleitores condiz com a respectiva opinião a respeito dos concorrentes. Ou seja, a maioria avalia que o preferido se saiu melhor.



Três atribuíram a José Serra (PSDB) melhor desenvoltura, mas, antes do debate, já se declararam eleitores do tucano, sem possibilidade de mudar o voto.



Os outros sete participantes do evento perceberam equilíbrio de forças entre os dois candidatos. Destes, um se disse adepto de Serra, três decididos por anular o voto e outros três indecisos. Ninguém mudou de opinião, inclusive os indecisos, que continuaram pendentes à petista Dilma Rousseff.



Os dez participantes foram convidados de forma aleatória pelo Grupo A TARDE e a escolha não segue o perfil do eleitor médio da Bahia ou do Brasil. No primeiro turno das eleições, Dilma venceu com 46,9% dos votos válidos, contra 32,6% de Serra. Na Bahia a vantagem foi maior para a petista: 62% a 20%.

