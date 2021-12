Eleitor decide se entrega Salvador a Pelegrino ou a ACM Neto

Pela segunda vez em menos de um mês, 1.881.544 eleitores que votam em Salvador são convocados às urnas, neste domingo, 28, para escolher, entre os candidatos ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT), quem comandará a capital entre os anos de 2013-2016.

Apesar da vitória de Neto sobre Pelegrino no primeiro turno da eleição, a diferença de votos entre os dois foi pequena: apenas de 5.626 votos. No dia 7 de outubro, os votos brancos foram 72.972 e os nulos, 141.443. É justamente essa faixa de mais de 210 mil eleitores que os candidatos tentaram convencer ao longo dos 21 dias de campanha eleitoral neste segundo turno.

A perspectiva de governar a capital baiana é determinante para as eleições de 2014 em ambos os casos. Se conseguir pela primeira vez o comando de Salvador, o PT vê crescerem suas chances de manter-se no governo do Estado, com apoio do prefeito do maior colégio eleitoral da Bahia.

Já para o DEM, conquistar o Palácio Thomé de Souza representa uma boa expectativa para 2014, quando pode disputar o governo, com nomes como o de Paulo Souto. Mas, também, a chance que o partido tem de ressurgir na cena política local e nacional. Nas entrevistas, Nelson Pelegrino e ACM Neto mostram por que querem ser prefeitos de Salvador.

Confira as respostas de cada candidato:

- Por que quero ser prefeito: Nelson Pelegrino

- Por que quero ser prefeito: ACM Neto

adblock ativo