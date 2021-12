Eleito vereador, Igor Kanário tem apoio de artistas

O cantor Igor Kannário foi o único artista famoso a conquistar uma vaga na Câmara Municipal. O Príncipe do Gueto, do PHS, obteve 11.432 votos para ser eleito vereador de Salvador. Robyssão, que também disputou as eleições 2016, não obteve um bom resultado - o candidato do PTB recebeu 396 votos -, mas confia em um bom trabalho de Kannário .

"A eleição dele é positiva. Precisa ter serenidade, paciência, a pressão vai ser grande. Essa votação considerável é o povo da favela ratificando que neste exato momento precisa de um autêntico representante", explicou.

Quem também não se deu bem no pleito foi Leo Kret do Brasil, do DEM: recebeu 2.270 votos e ficou fora da lista de 43 vereadores depois de vencer em 2008 e ocupar o cargo entre 2009 e 2012. "Espero que Kannário realmente represente a favela, o gueto. Que faça um bom trabalho, que possa representar a gente, da periferia", disse Leo Kret.

Sobre a derrota, Robyssão reclama: "Me empolguei no início [da campanha], mas depois desanimei. O povo vende voto por R$ 50, por engradado de cerveja. As pessoas não queriam ouvir minhas propostas, queriam saber quanto eu ia pagar. Eu falei que não compro voto. O problema não está só nos políticos, está no povo, que se acostumou a pedir. Fiquei triste com isso".

Leo Kret também garante: "Não comprei votos e vou continuar com meus projetos sociais. Um representante do povo não precisa estar na Câmara Municipal".

Os artistas do esporte também tentaram uma vaga no Legislativo de Salvador, mas sem sucesso. Campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia, Zé Carlos, do PRB, recebeu 1.239 votos. "Esperava mais. Vou provar que não vou fazer campanha de quatro em quatro anos". Marcelo Ramos, do PSB, conseguiu 948 votos e gostou da experiência. Já o ex-pugilista Holyfield, do DEM (1.917 votos), falou: "Só ganha quem tem dinheiro".

Seguir com a música

Ninha Brito, do PP, obteve 807 votos no pleito do último domingo. O cantor, que ficou famoso quando liderava a Timbalada, aceitou a vontade dos eleitores. "Rapaz, o povo sabe o que quer. Temos que respeitar. Estou muito feliz.

Quem votou em mim realmente acredita em meus projetos, acredita que eu seja capaz de assumir uma cadeira na Câmara. O próximo passo é dar continuidade aos meus projetos da música, à produção do meu novo CD, que será lançado provavelmente em dezembro", contou Ninha.

Já Nira Guerreira, do PTN, que conquistou 170 votos, entendeu o resultado como algo normal. "Não fiz campanha. E só tenho a agradecer a Deus por ter tirado do meu caminho pessoas que se diziam amigas. Numa hora dessa é que a gente ver quem são os parceiros. Agora quero continuar com meus shows. Estou feliz. Não deu. Fazer o quê? Mas eu não choro, cria rugas", disse.

