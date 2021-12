Eleições: Transporte opera em sistema diferenciado

Por conta do 2º turno das eleições municipais, que acontecem neste domingo, 28, o sistema de transporte público de Salvador vai funcionar em um sistema diferenciado. De acordo com a Prefeitura de Salvador, as empresas de ônibus vão operar com a frota máxima no domingo, com os veículos tendo que trafegar sem interrupção das 8 às 18 horas.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), serão 2.450 ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e 290 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), num total de 2.740 veículos de transporte público.

Durante o fim de semana, os eleitores poderão ter acesso a informações sobre o sistema de ônibus ou táxi, através do telefone 2109-3679.Já no setor de trânsito, as dúvidas e solicitações podem ser resolvidas pelo número 118, em plantão permanente.

