Eleições municipais na Bahia terão 16 deputados na disputa

Como aconteceu nas eleições de 2016, a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) deverá sofrer uma alteração em seu quadro maior do que a Câmara dos Deputados, por conta do número de parlamentares candidatos a prefeito no estado.

Seis deputados federais, dos 39 parlamentares da bancada baiana na Câmara, disputarão quatro vagas para prefeito e uma para vice-prefeito na Bahia. Em Salvador, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) e seu colega Bacelar (Podemos) disputam o cargo de chefe do executivo da primeira capital do Brasil.

Em Feira de Santana, o confronto se dá entre o deputado federal Zé Neto (PT) e Professora Dayane Pimentel (PSL). Em Porto Seguro, Uldúrico Júnior (PPL) será o membro da Câmara Federal na disputa. Em Barreiras, essa função será exercida por Tito (Avante).

Em 2016, o cenário de parlamentares federais em disputa por prefeituras baianas era mais reduzido, contando apenas com o deputados Pastor Sargento Isidório (Avante) e Alice Portugal (PCdoB) disputando à prefeitura de Salvador, e o deputado federal Zé Neto (PT) em busca do cargo de chefe do executivo de Feira de Santana.

Com uma movimentação levemente menor do que há quatro anos, quando 12 deputados estaduais se colocaram à disposição para disputa de cargos de prefeito em vários municípios baianos , em 2020, 10 parlamentares se colocaram na corrida eleitoral, o que poderá provocar uma modificação em oito cadeiras na ALBA, que tem o total de 63 parlamentares.

Na capital, os deputados estaduais Hilton Coelho (PSOL) e Olívia Santana (PCdoB) pleiteiam à Prefeitura Municipal de Salvador. Adeputada Fabíola Mansur (PSB) está em busca da vice-prefeitura. Na Região Metropolitana de Salvador, a deputada estadual Mirela Macedo (PSD) busca o executivo de Lauro de Freitas, seu colega de Casa, Eduardo Alencar (PSD), luta pela retomada do controle da gestão de Simões filho.

No interior do estado, o cenário de candidaturas de parlamentares estaduais a prefeito está pulverizado pelas Mesorregiões do Nordeste Baiano, Centro-Norte Baiano, Centro-Sul e Sul Baiano. Em Feira de Santana, o deputado estadual José de Arimateia (Republicanos) enfrentará os colegas de Brasília: Zé Neto (PT) e Prof. Dayane Pimentel (PSL) no pleito ao executivo municipal.

Em Serrinha, Osni cardoso (PT) busca voltar ao cargo de prefeito da cidade famosa por sua vaquejada. Na cidade de Jequié, quem se apresenta para fazer a gestão da cidade é o parlamentar Zé Cocá

