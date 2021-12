Eleições contarão com mais de 37 mil urnas na Bahia

O pleito de outubro na Bahia contará com 37.755 urnas eletrônicas, incluindo os equipamentos reservas, distribuídas entre as 33.314 seções no Estado. Os aparelhos atenderão aos 10.110.122 eleitores que votarão nas eleições municipais.

Do total de urnas, 16.246 (43%) são urnas novas. "As urnas serão preparadas em cerimônia de carga e lacração, a serem realizadas no período de 26 de setembro a 5 de outubro, nos pólos de informática e em alguns cartório eleitorais", explica o Coordenador de Eleições do TRE-BA, André Cavalcante.

Dos aparelhos, 2012, 33.255 (88%) possuem o leitor biométrico para a identificação do eleitor por meio das impressões digitais. Na Bahia, apenas os 24.252 eleitores do município de Pojuca irão votar pelo sistema biométrico eleitoral.

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é, até 2018, implantar o sistema biométrico em todo Brasil, uniformizando o atendimento eleitoral.

