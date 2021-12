Eleições começam em Salvador com filas mas sem tumultos

As eleições municipais começaram com grandes filas, neste domingo, 2, mas sem tumulto em Salvador e região metropolitana. As filas nos portões dos colégios iniciaram desde antes das 8h, horário previsto para o inicio das votações.

Os colégios eleitorais Manuel Vitorino e Luiz Viana, no bairro de Brotas amanheceram com materiais de candidatos espalhados nas portas, enchendo de sujeira as ruas. Essa prática, no dia da votação é proibida, sendo considerada crime eleitoral. Dentro do colégio Luis Viana, foi apreendido no início da manhã materiais políticos em sacos plásticos, não há informações sobre quantidade de materiais apreendidos.

Na Universidade Federal da Bahia (UFBA), colégio eleitoral e seção do prefeito ACM Neto, a urna da seção apresentou problemas, mas já voltou a funcionar normalmente.

A obrigatoriedade da votação, divide opiniões no dia do pleito, Alvaro Antonio, de 53 anos, é morador de Brotas e usa moletas por conta de um rompimento dos tendões, e reclama da obrigação, afirmando que não gostaria de estar alí. Já a moradora de Matatu de Brotas, Valdelice de Morais Neto, de 86 anos, foi sozinha ao colégio para votar e disse que mesmo depois que passou dos 70 anos e passou a usar bengala, faz questão de ir, porque segundo ela, é bonito e acha importante exercer o direito.

Eleitores aguardam na fila para votar no Colégio Luiz Viana Filho. Foto: Gabriel Serravalle | Ag. A TARDE

No bairro da Federação, no colégio eleitoral da Universidade Católica, apesar da movimentação intensa e grandes filas antes da abertura dos portões, o sistema de leitura biométrica foi realizado sem problemas, fluindo normal no início da manhã.

As eleições também estão movimentando o comércio informal, Manuel Santiago, de 62 anos, aproveitou a movimentação na porta das escolas para vender algodão doce e afirmou que em dia de eleição ele vende mais rápido do que nos dias normais. A ambulante Jussara Pimentel de 55 anos, também tem tirado proveito da movimentação, para vender salgados, refrigerantes e água, com uma perspectiva de vendas positivas para o dia de hoje.

