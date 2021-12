Eleições brasileiras predominam entre assuntos do Twitter

Imune à proibição de manifestações coletivas favoráveis a partidos ou candidatos, a popular e combatida boca de urna, o mundo virtual foi tomado pelas eleições brasileiras neste domingo, 3. No Twitter, os internautas passaram o dia comentando a votação e colocaram os temas relativos às eleições entre os tópicos mais citados em todo o mundo.



O termo "Voto Consciente" foi utilizado por muitos internautas durante o início da manhã para ressaltar a importância da participação no pleito, e permaneceu na 2ª colocação dos temas mais abordados pelo microblog até às 13h. Já o trabalho realizado pelos mesários foi alvo de críticas e brincadeiras entre os internautas, colocando o termo na 8ª colocação dos temas mais comentados do Twitter, os Trending Topics. Outros usuários da rede também aproveitaram para protestar contra a boca de urna e a distribuição de panfletos, com o termo "Santinhos" ocupando a 9ª posição.



À noite, “Seções Apuradas” foi o assunto internacional mais comentado no microblog e apenas um dos termos nos Trending Topics brasileiros - geralmente são listados os dez mais comentados do dia - não fez referência às eleições durante a apuração e divulgação dos resultados. Ao final da apuração, os nomes dos candidatos eleitos foram os mais comentados na rede social, incluindo o do humorista Tiririca, deputado mais votado do Brasil.



Candidatos - Entre os candidatos, quem mais conseguiu mobilizar os internautas foi Marina Silva (PV). A presidenciável ocupou três dos dez destaques mundiais, das 9h às 13h30, através das hashtags #marina43 e #ondaverde, além da própria menção "Marina Presidente", só saindo dos trendings quando começou a apuração, no final da tarde. No entanto, nenhum dos postulantes à Presidência da República tuitou durante o dia.



Na Bahia, Luiz Bassuma (PV) e Geddel Vieira Lima (PMDB) tuitaram logo após votar. Bassuma postou: “Tenhamos fé. Vamos fazer valer o nosso ideal de uma Bahia e um Brasil melhores. Todos mais fortes no 2º turno” e Geddel: “Muito bem recebido nas ruas. Votei. Tô feliz. Sou um tarado na Democracia. Sou louco pela Bahia. Obrigado a todos”. À noite, Geddel ainda utilizou o Twitter para parabenizar o governador reeleito Jaques Wagner (PT). Nem Wagner e nem Paulo Souto (DEM) postaram no microblog.



Eleitor 2010 - Mantido no ar desde o início da campanha eleitoral nas ruas, o site Eleitor 2010 coletou 1.008 denúncias de crimes eleitorais feitas por internautas. Só neste domingo, o site recebeu mais de 110 relatos e aproveitou para também tuitar os flagras dos internautas.



Os idealizadores baianos, Paula Góes e Diego Casaes, colocaram o site no ar em maio de 2010 e, até o início da campanha, receberam relatos de crimes referentes à propaganda antecipada. Depois, a partir de julho, passaram a receber denúncias pelo Twitter, por e-mail e através de um formulário preenchido no site para compras de voto e currais eleitorais, entre outros crimes.



"Hoje batemos nosso recorde diário e superamos os 1.000 relatos. A maioria de hoje foi sobre lixo eleitoral. A gente vai lançar um relatório sobre o site no Fórum de Cultura Digital Brasileiro em novembro. E consideramos criar um Eleitor 2012 também, quem sabe?", disse Diego.



Como haverá segundo turno para as eleições presidenciais e alguns estados do país, o Eleitor 2010 continuará no ar e manterá aberto o canal para denúncias através da hastag #eleitor2010 ou direto no site: eleitor2010.com

