Eleições 2012: A TARDE faz cobertura multimídia e integrada

A TARDE faz uma cobertura jornalística integrada e multimídia das eleições municipais que acontecem neste domingo, em todo o Estado. Uma equipe de cerca de 100 profissionais estão envolvidos neste trabalho. Os veículos de comunicação do grupo - portal A TARDE na internet e também versão móvel para celular, A TARDE TV e Agência A TARDE - vão disponibilizar das 7 horas até o final da apuração e divulgação do resultado das urnas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), amplo conteúdo e informações sobre o pleito.

O internauta que acessar o portal de A TARDE TV - www.atardetv.com.br - acompanha desde logo cedo a abertura das seções e o início da votação. Vídeos irão mostrar durante todo o dia a movimentação dos eleitores em pontos de Salvador. Galerias de fotos, flashes e notícias dos principais colégios eleitorais de Salvador e do interior baiano poderão ser acessados por meio do site de A TARDE - www.atarde.com.br .

Além de notícias locais, A TARDE traz informações sobre as campanhas, movimentos partidários e resultados das apurações nos principais colégios eleitorais do País.

Redes sociais - Os cidadãos podem interagir com o canal "Eleições" do portal A TARDE por meio das redes sociais. No Twitter, além de acompanhar flashes das eleições em tempo real, os cidadãos podem ter suas opiniões ou denúncias destacadas ao longo da cobertura com o uso do hashtag #eleicoesatarde.

O Facebook conta com todas as notícias produzidas, permitindo ao eleitor agregar opinião, curtir e compartilhar todo o conteúdo. Na home de A TARDE é possível acompanhar ao vivo a evolução da apuração dos números nas urnas, totalização dos votos e resultados finais.

Além de todos estes recursos, a audiência de A TARDE conta ainda com o canal Cidadão Repórter, que possibilita aos leitores enviarem denúncias, emitir suas opiniões sobre as matérias e colaborarem com vídeos, fotos e áudios na cobertura.

Jornal A TARDE - Na segunda-feira, 8, os leitores poderão acompanhar a mais completa e analítica cobertura das eleições no jornal A TARDE. O que de mais relevante acontecer no domingo, os resultados das urnas, curiosidades, projeções para Salvador e interior do Estado, números nos principais colégios eleitorais do País e a opinião de diversos especialistas. Os assinantes do serviço podem ainda acessar a versão digital de A TARDE na internet.

