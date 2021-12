Eleição no Nordeste ficou 'imponderável', diz Jereissati

Presente ao encontro de lideranças do PSDB no Nordeste que acontece neste sábado (23) em Salvador, o ex-governador do Ceará Tasso Jereissati diz que o cenário eleitoral da região ficou "imponderável" depois da morte de Eduardo Campos (PSB). "Quem, num primeiro momento, ganha com isso (a ausência de Eduardo Campos na disputa) é a Marina Silva (candidata a presidente pelo PSB). Isso por causa da comoção, mas o cenário agora é imponderável", disse.

