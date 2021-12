Eleição na Grande Salvador é estratégica para 2018

A polarização entre os aliados do governador Rui Costa (PT) e do prefeito ACM Neto (DEM) vai se refletir nas eleições deste ano, além da capital baiana, nos três maiores colégios eleitorais da região metropolitana de Salvador - Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho.

A região é considerada estratégica para a disputa pelo governo do estado em 2018 por contar com cerca de 25% do eleitorado baiano. Juntos, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho contam 356.200 eleitores e vão marcar a disputa entre os aliados de Rui e os de Neto, que deve ser o principal concorrente do governador em 2018.

Os presidentes estaduais do PT, Everaldo Anunciação, e DEM, deputado federal José Carlos Aleluia, consideram a RMS estratégica para a eleição a governador. "Além da população, há uma concentração do PIB e formação de opinião", diz o petista.

Aleluia desconversa sobre a possibilidade de Neto ser candidato ao governo do estado em 2018, mas reconhece a importância de eleger candidatos do partido e aliados na região. "Ainda se está discutindo, o prefeito nem fala em ser candidato em 2018", afirma.

O cientista político Joviniano Neto pondera que a eleição de 2018, para governador e deputados, começa com o pleito deste ano. "É o momento de preparar, reforçar e consolidar as bases eleitorais para 2018, de ver quem vai estar na coligação, quais prefeitos e deputados vão estar com o candidato (ao governo)", afirma.

A fato de a RMS ter 25% do eleitorado baiano é um fator destacado por ele para a posição estratégica e, por isso, alvo da polarização entre as duas principais lideranças políticas do estado.

Municípios

Se na capital baiana o PT abdicou da cabeça da chapa majoritária para apoiar um aliado (a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB), nestes três municípios o partido terá candidatos próprios. Já o DEM do prefeito ACM Neto terá candidato em Camaçari (o vereador Antônio Elinaldo) e vai apoiar aliados nos outros dois.

Em Camaçari, a base do governador rachou e terá dois candidatos: o deputado federal e ex-prefeito do município Luiz Caetano (PT) e Jailce Andrade (PCdoB), ex-secretária de Governo da atual gestão. Jailce é correligionária do atual prefeito da cidade, Ademar Delgado, que deixou o PT após romper com Caetano e desistiu de disputar a reeleição por conta dos desgastes provocados pelo rompimento. Jailce conta com o apoio de nove partidos, enquanto Caetano, com oito.

Elinaldo tem como candidato a vice o ex-prefeito José Tude (PMDB), que estudava lançar candidatura própria, mas decidiu apoiar o democrata. Nove partidos apoiam a candidatura do vereador. Francisco irmão (SD) e Nilton César (PSOL) também são candidatos em Camaçari.

Em Lauro de Freitas, o prefeito Márcio Paiva (PP), que enfrenta forte rejeição, desistiu de tentar a reeleição e vai apoiar o vereador Mateus Reis (PSDB), candidato que conta com 12 partidos ao seu lado, entre eles o DEM de ACM Neto. Mateus Reis, inclusive, prega o discurso de levar para Lauro de Freitas o modelo de gestão utilizado pelo candidato do DEM em Salvador.

A candidata petista no município será a deputada federal e ex-prefeita Moema Gramacho, que conta com o apoio de dez partidos, entre eles o PSD do senador Otto Alencar. Outro concorrente será Gustavo Ferraz, pelo PMDB, partido do deputado estadual Bruno Reis, candidato a vice-prefeito na chapa de Neto em Salvador.

Em Simões Filho, uma mudança de última hora confirmou o ex-prefeito Edson Almeida (PT) - conhecido como Irmãozinho -, como candidato apoiado pelo atual gestor do município, Eduardo Alencar (PSD), irmão do senador Otto Alencar. Antes, o nome cogitado era o do vice-prefeito Neco Almeida (PSD), irmão de Edson Almeida.

A mudança se deu pelo fato de os aliados entenderem que Irmãozinho tem maiores condições de derrotar o candidato da oposição, Diógenes Tolentino (PMDB) - conhecido como Dinha na cidade -, que lidera as pesquisas. ACM Neto esteve na convenção que oficializou a candidatura oposicionista em Simões filho, no último dia 30 de julho.

