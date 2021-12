Eleição leva Geddel e Neto a Vitória da Conquista

Em Vitória da Conquista, único município baiano a ter segundo turno, os candidato Herzem Gusmão (PMDB) e Zé Raimundo (PT) organizaram dois grandes eventos praticamente na mesma hora.

Gusmão participou, no final da manhã deste sábado, 15, de carreata do Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo ao lado de lideranças políticas, como o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) e o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB).

Já o petista saiu com militantes em caminhada da Praça Pastor Crésio Dantas Alves, pelas principais ruas do município do sudoeste baiano.

adblock ativo