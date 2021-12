Eleição de 2014 vai ser difícil, diz Carvalho

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho qualificou de "muito dura" e "difícil" a eleição presidencial de 2014.



"As três alternativas, a Dilma, o Eduardo Campos e o Aécio vão provocar uma divisão do eleitorado que vai exigir da gente muito trabalho. Não vai ser uma eleição fácil", disse em Salvador, nesta segunda-feira, 2, pouco antes de participar do lançamento do Plano Juventude Viva na Bahia.



"Temos que ter muito pé no chão, trabalhar muito. É um tempo que o governo federal tem que entregar muito (obras) e mais do que isso: acenar com perspectivas de mudanças cada vez maiores para a população", ensinou.



"Milagre"



Carvalho, que é um dos colaboradores mais próximos do ex-presidente Lula e de Dilma Rousseff, acha ter sido "quase um milagre" a recuperação dos pontos da presidente da República na pesquisa de intenção de votos publicada no fim de semana pelo Instituto Datafolha.



"Nos anima muito (o resultado) porque mostra que nós estamos no caminho certo. Depois dessa saraivada toda de mensalão e tal, ela continuar crescendo é quase um milagre assim, no sentido que as pessoas, na verdade, priorizam muito mais a prática, sua esperança de vida, do que muita falação".



Vice



Segundo ele, as negociações com os partidos da base de apoio da presidência para a reeleição de Dilma estão indo bem e sem maiores preocupações, inclusive quanto à manutenção do Michel Temer na chapa como vice.



"Ele (Temer) tem sido um grande vice. Discreto e ao mesmo tempo hábil negociador", afirmou



Para o ministro, o maior problema, nesse momento para o governo, são as alianças regionais. "É como fazer caber essa roupa da aliança nacional nos estados. Como fazer o enquadramento, que não pode ser o enquadramento automático, de cima para baixo. Tem que haver muita discussão, isso é natural, porque há estados que você vai ter contradição, não tem jeito", declarou, apontando Rio de Janeiro como um caso típico dessas "contradições".



"É muito difícil se ter um acordo no Rio, de retirar uma candidatura lá, seja do PMDB, seja do PT. Então, precisamos ter maturidade. A presidenta Dilma e o Lula estão conduzindo isso com muito cuidado para não estressar as relações nesse momento", afirmou.



Conforme Carvalho, a estratégia do Palácio do Planalto é empurrar esse problema até janeiro quando a presidente Dilma Rousseff pretender fazer uma reforma ministerial. "Vamos levar em conta a participação das forças políticas que vão estar conosco em outubro (nas eleições)", disse.



Barbosa



Indagado se o resultado da pesquisa do Datafolha, que indicou o apoio da maioria dos adeptos do PT à decisão de Joaquim Barbosa de mandar prender os mensaleiros, não era um indicativo de que os petistas deveriam virar a página do mensalão, Carvalho concordou.



"Precisaria ver como foi feita a pesquisa, quais foram as perguntas, eu preferia conhecer melhor isso. As pessoas acham que se uma pessoa é condenada tem que ser executada a pena, acho que isso é uma coisa meio óbvia. Estou evitando falar desse tema. Acho que de fato concordo com você: nós temos que virar a página e temos que mostrar serviço que é isso que o povo precisa".

adblock ativo