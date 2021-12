Eleição brasileira já foi encerrada em 25 países

A eleição para presidência da República terminou em 25 países até o momento, segundo atualização feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o TSE, mais de 200 mil brasileiros residentes no exterior se cadastraram para votar este ano. Há eleitores domiciliados nos cinco continentes, mas os três maiores eleitorados dos 154 municípios no exterior são Nova Iorque (EUA), com 21.076, Lisboa (Portugal), com 12.360, e Boston (EUA), com 12.330.

