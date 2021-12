Educação, saúde e empregos são metas de Alice e del Carmen

Um dia depois da convenção que homologou a chapa Alice Portugal (PCdoB) - Maria del Carmen (PT) à prefeitura de Salvador, no último domingo, o programa de governo e a estratégia da campanha da chapa de oposição começaram a ser definidos. Educação, saúde, infraestrutura e geração de empregos serão as prioridades dos temas a serem apresentados à população pela frente de esquerda.

Essa pauta foi tratada, nesta segunda-feira, 1º, em um café da manhã com a presença do governador Rui Costa (PT), de Alice e del Carmen - que chegou na noite de domingo da Espanha, por isso não participou da convenção -, do ex-governador e ex-ministro Jaques Wagner (PT), do coordenador da campanha de Alice, ex-deputado comunista Haroldo Lima, e do presidente estadual do PCdoB, deputado federal Daniel Almeida.

O governador informou ao A TARDE que pretende ajudar a campanha da chapa Alice-Maria na formulação de conteúdo dos temas que serão apresentados ao público no enfrentamento à administração do prefeito ACM Neto (DEM), que é candidato à releição.

Prioridades

Na lista de prioridades para Salvador citadas por Rui Costa estão melhorias na educação, saúde, e em infraestrutura. O governador defendeu, ainda, que toda intervenção na cidade leve em conta o potencial de geração de emprego.

"Uma intervenção urbanística não pode considerar aspectos apenas estéticos. Tem que considerar a capacidade de gerar emprego e renda para população", argumentou o petista.

Na convenção da frente de esquerda, domingo, Rui Costa criticou o prefeito por, segundo ele, só se preocupar com a "maquiagem" da cidade. "Se tiver uma obra que não gere emprego, não faça. Pergunte ao povo da Barra se aquela obra gerou emprego ou desemprego", sugeriu.

A federalização da campanha, um apelo feito pelo ex-governador Jaques Wagner durante a convenção, também foi abordada no café da manhã.

"Vamos nacionalizar essa campanha e mostrar que quem está contra nós são os caras do golpe. Como alguém vai ter coragem de ir pra rua pedir voto depois de desrespeitar o voto de 54 milhões de brasileiros?", indagou Wagner, que nesta segunda, em sua conta no Twitter, voltou a acusar Neto de ser um dos "maiores artífices do golpe" contra a presidente afastada Dilma Rousseff (PT).

Animada com o fato de o governador abraçar, como líder político, a campanha da frente de esquerda, Alice disse que Rui será o seu "orientador número um" nas questões relacionadas a Salvador e suas demandas.

A candidata informou, ainda, que acertou com a vice Maria del Carmen que ela irá assumir, no programa de governo, o capítulo que trata da política de infraestrutura urbana em Salvador.

"Del Carmen é engenharia civil, esteve à frente da Sumac (prefeitura) e Conder (governo), duas instâncias ligadas à obras e urbanismo em Salvador. Ela, portanto, vem qualificar a nossa chapa e dar sua importante contribuição para a construção de uma cidade mais justa", afirmou Alice.

As duas devem dar uma coletiva à imprensa, na quinta-feira, quando Alice Portugal retornar de Brasília, para onde embarcou na manhã de segunda, após o café com o governador, a fim de participar da abertura dos trabalhos na Câmara dos Deputados.

Já Maria del Carmen se reuniu com a executiva municipal do PT, na sede do partido, no Rio Vermelho. Segundo o presidente da executiva, Paulo Teixeira, foi um encontro de boas vindas à vice e um início de conversa sobre as propostas para Salvador e a estratégia de campanha. "Estamos animados e apostamos no engajamento da militância", afirmou Teixeira.

