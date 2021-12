"Educação é a nossa mola mestra na gestão", afirma Celsinho Cotrim

Dando seguimento às entrevistas com candidatos à Prefeitura de Salvador, o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, convidou nesta segunda-feira, 21, o postulante à gestão municipal pelo PROS, Celsinho Cotrim. Durante a entrevista, o candidato defendeu que a educação vai ser um dos carros-chefes de sua gestão.

"Entendemos que educação é um plano para a vida inteira. A educação é a nossa mola mestra na gestão", comentou Celsinho.

Entre os investimentos no setor, o candidato destaca algumas ações emergenciais, como: ensino em tempo integral, ampliação de creches e melhores alimentos na merenda.

Economia

Além do investimento na educação, Celsinho frisou que a chegada da pandemia do novo coronavírus fez surgir um novo foco de investimento do governo: a economia.

"Com a chegada deste vírus, deu-se a pandemia com o fechamento de empresas, com quebra nos empresários. Com isso, não entra dinheiro no caixa dos empresários, que ficam impossibilitado de pagar todos os seus tributos, salários e por aí vai. Isso gera, também, o desemprego", avaliou.

"Com isso, a gente incorporou a recuperação da cidade pós-pandemia também como carro chefe do governo", acrescentou.

Celsinho disse ainda que é necessário aquecer a economia através da atração de investidores para Salvador, com ênfase nos setores da tributação e licenças.

"Desta forma a gente consegue trazer os empresários para a cidade, transformando em um grande canteiro de obras, gerando emprego e renda com pedreiros, carpinteiros, eletricistas, com auxiliares de obras. Depois de inaugurado, a gente tem os vigilantes, recepcionistas, gerentes, toda uma estrutura humana que vai trabalhar", pontuou.

Nova política

Celsinho também destaca a importância de ser fazer uma nova política em Salvador e não apenas fingir que ela está sendo feita. Para o candidato à gestão municipal, a nova política dá oxigênio para a democracia, com a apresentação à sociedade de candidaturas que tenham compromisso com a mudança.

"O compromisso com a nova política passa pelos novos comportamentos, que implicam em contato permanente com o eleitorado, discussão baseada em propostas políticas para a cidade, estado ou nação. Nova política também é não fazer acordos políticos com partidos só para ter tempo de rádio e televisão. Representa não ter o vale tudo das candidaturas que sai batendo e negociando em todos os lugares", opinou.

"Tenho convicção que vou vencer agora. Quem me conhece, e não sou tão desconhecido assim, sabe que meu comportamento é diferente dessas pessoas que fingem fazer a nova política", cutucou.

